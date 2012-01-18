《全球金融分析》欧洲可以从汉密尔顿那里学到什麽?

全球经济记者 魏伦 编译 郑茵

路透伦敦1月17日电---他是个私生子,被桃色丑闻搞得名声扫地,在一场决斗中受伤死去.

这个人就是美国开国元勋亚历山大-汉密尔顿(Alexander Hamilton),第一任财政部长,他通过建立中央银行,证券市场和铸币制度,为现代金融体系奠定了基础.

最重要的是,这位军人出身的政治哲学家让美国政府在独立战争期间发行国债,从而获得更大的财政权力,由此把这个年轻的国家紧密团结起来.

简而言之,从某种意义上来说,这位财政联邦主义缔造者卓有远见的创想,正是当今四分五裂的欧元区从债务泥潭中抽身所亟需的.这场深重的债务危机威胁到了欧元的存在.

"在我看来,欧洲现在的情况与汉密尔顿所处时代极为相似,但却没有汉密尔顿这样的人."前美联储主席沃克尔近期在海牙的一个会议表示.

从一个洲的历史推演出另一个洲的结论,这是一件费力不讨好的事.首先,欧盟27国大概不会组成一个像美国那样的统一国家.

但汉密尔顿创立了美国财政管理制度,其演变过程可以为欧元区提供有价值的启示,尤其是欧元区正面临成员国希腊债务违约的可能.

"(当年美国)有的州遭遇严重债务危机并违约,其联盟设法使之挺过难关,这件事可以为置身当前混乱局面的欧洲决策者提供相关的经验教训,"彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)研究员Randall Henning和Martin Kessler写道.

**汉密尔顿和欧洲共同债券**

例如,汉密尔顿在1790年提出应该由联邦政府承担各州的债务,由此引发争论.而今日有关欧元区是否应该统一发债或发行共同债券亦引起热议.

荷兰金融机构Rabobank首席经济分析师Wim Boonstra相信,如果汉密尔顿在世,将会积极倡导此事.

"如果没有一个欧洲共同发债机制,我们当前所面对的问题日後还会卷土重来,因为零散的市场容易引发投机."Boonstra说.他早在1991年就提出,一个货币同盟的成员国在财政赤字问题上应当采取共同融资的方式.

然而,就像今日德国以及其它北部欧元区债权国以道德风险为理由,反对向希腊等受困债务国提供援助一样,汉密尔顿当年的反对者也认为他的计划对某些州不公平,而且奖励投机者.

他们还发现,他在大肆强化联邦政府的权力--反观今日之欧盟,也正在以牺牲各国政府的权力走政治联盟的道路.

"与当时汉密尔顿提案在国会经受的疾风暴雨式的辩论相比,今日对欧洲货币同盟的争论似乎要礼貌得多."Henning和Kessler在与布鲁塞尔一家智库Bruegel共同发表的评论文章中指出.

这件存在道德风险的事情真的付诸实施,一直到国会在1840年代拒绝请愿要求,不再为一些州在铁路和运河方面的鲁莽支出承担债务.

不援助政策很快就让各州通过了预算平衡法案.这些可以对应今日欧洲的"债务刹车"举措,这些举措现在成了稳固欧元区基础的重要支柱.但这两者有一个很大的区别:美国各州是自发地把它当成一种约束机制,而不像欧元区那样是由核心国家或者说德国所强加.

"1840年代的一幕...突显出危机在推动制度变革方面的重要性,这也是欧洲正在经历的."Henning和Kessler认为.

**汉密尔顿与反周期波动的财政政策**

各州预算平衡的规定并非滴水不漏,加州近期的麻烦就说明了这一点.但当经济放缓影响财政收入时,这种规定会迫使中央和地方政府削减支出或提高税收,从而加重经济的下滑--这与当前强迫希腊,葡萄牙等高赤字国家实行撙节举措的情况如出一辙.

在大萧条时期,联邦政府坚守不援助政策,到1935年有超过3,200家地方政府机构出现债务违约,金额达到24亿美元.

为缓和经济受到的冲击,美国总统罗斯福加强联邦财政支出以提振需求--这一重大政策转向之所以能够付诸实施,就是因为汉密尔顿在140年前建立的一整套中央财政权力体系,其中包括税收权.

"发展的观点对於理解美国的事情至关重要."Henning在电话采访中表示.

"对今日欧洲而言,一个合理的结论就是,剥夺成员国采取反周期波动财政举措的能力,这是非常危险的,除非欧洲建立起更强有力的财政同盟,这其中应该包括欧洲共同债券,"他说.

**汉密尔顿与债务重组**

汉密尔顿最初提出的国家债务设想中有一个重要元素就是相应的债务重组.今天希腊就民间债权人应该承担多少损失而进行协商,可谓是历史的重演.

汉密尔顿提出的计划中包含三种债务互换选项供债权人自愿选择,到他1795年离任时,98%的国内债务已经按他开出的条件完成了交换.以法国为主的外债得到全部偿还,并且从荷兰人那里获得了新的贷款.

为了在债权人与债务人之间求得平衡,汉密尔顿保留部分财政收入成立偿债基金(sinking fund)--这一设想体现在了德国政府五大经济政策顾问近期的提议中.

汉密尔顿写到,他"衷心希望,借债时就应该想到怎麽还,这应该成为美国公共信用体系中的一条基本准则".

"也就是说,借入主权债务的时候就应该安排好专门的财政收入用於偿还.欧洲在2012年应该对此给予充分重视."爱尔兰企业家Declan Ganley和剑桥大学欧洲国际关系史教授Brendan Simms在最近一篇报刊文章中写到.

那麽,按照沃克尔的观点,今天的汉密尔顿在哪里呢?

Henning认为,同样是面对划时代的历史重任,汉密尔顿在开始构建制度时比今日欧洲领导人更具优势,因为他面对的是一张白纸.

"我倒不认为这会阻挡欧洲决策者走向强有力的财政同盟.但这会让过程变得更加困难,迫切需要强有力的领导以及整个欧洲范围内的联盟,而迄今为止,德国总理梅克尔和法国总理萨科齐还难担此大任."他补充说.(完)