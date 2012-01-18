韩国称寻找替代油源困难,担心美对伊朗制裁推高油价

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月17日电---韩国周二警告美国称，该国很难找到替代伊朗的原油供应，担心对伊朗的制裁压力可能导致油价上涨。
美国怀疑伊朗核项目旨在制造核武器，希望亚洲国家减少对伊朗的原油进口，以此向後者施压抑制其核野心。
美国已经与欧盟达成协议，对伊朗实施原油禁运。另外，尽管日本首相野田佳彦对美国这一政策表示质疑，但日本财务大臣安住淳（Jun Azumi）周二重申，日本会削减伊朗石油进口量。
韩国外交通商部发言人赵炳珶（Cho Byung-jae）向记者表示，“很快调整原油进口来源相当困难。”
亚洲国家官员担心，中国、印度及日本等亚洲国家纷纷寻求替代供应，可能会推高油价。
据新闻报导称，韩国外交通商部副部长金在信（Kim Jae-shin）与美国官员会谈时也强调了这一点。
报导援引金在信的话称：“韩国许多民众非常担心，在当前这个时候加大对伊朗的制裁力度，会令国际原油市场动荡不安，同时还会对经济带来负面影响。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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