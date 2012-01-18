韩国称寻找替代油源困难,担心美对伊朗制裁推高油价

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔1月17日电---韩国周二警告美国称，该国很难找到替代伊朗的原油供应，担心对伊朗的制裁压力可能导致油价上涨。

美国怀疑伊朗核项目旨在制造核武器，希望亚洲国家减少对伊朗的原油进口，以此向後者施压抑制其核野心。

美国已经与欧盟达成协议，对伊朗实施原油禁运。另外，尽管日本首相野田佳彦对美国这一政策表示质疑，但日本财务大臣安住淳（Jun Azumi）周二重申，日本会削减伊朗石油进口量。

韩国外交通商部发言人赵炳珶（Cho Byung-jae）向记者表示，“很快调整原油进口来源相当困难。”

亚洲国家官员担心，中国、印度及日本等亚洲国家纷纷寻求替代供应，可能会推高油价。

据新闻报导称，韩国外交通商部副部长金在信（Kim Jae-shin）与美国官员会谈时也强调了这一点。

报导援引金在信的话称：“韩国许多民众非常担心，在当前这个时候加大对伊朗的制裁力度，会令国际原油市场动荡不安，同时还会对经济带来负面影响。”（完）