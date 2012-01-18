〔中国证券〕今年二级市场料小幅反弹,境内IPO维持在约300家--清科

路透北京1月18日电---市场咨询机构清科研究中心发布报告预测,今年中国货币政策将呈现温和放松局面以稳定经济增长,二级市场有望小幅反弹,但由於证监会对IPO(首次公开发行)政策的收紧,境内IPO数量恐难大幅增加,预计将维持在300家左右.

此外数据显示,境内资本市场去年平均发行市盈率46.94倍,其中创业板市盈率52.59倍,中小板43.05倍,较2010年同期出现明显下降.清科预计,今年境内市盈率将保持低位,期内境内IPO单笔融资规模也将保持较低水平.

针对证监会有意简化审批程序,促进企业融资效率,清科称,"这一表态并不意味着IPO的发行节奏将明显加快,由於过多新股上市对於整个资本市场将产生稀释作用,因此,发审委会适度调整发行速度,使2012年的IPO数量和融资额维持在较为稳定的水平."

中国股市沪综指.SSEC2011年累计下跌21.7%.统计数据显示,2011年共有282家企业在A股市场首发上市,220家企业实施股权再融资,全年股票融资5,073亿元人民币.

海外市场方面,报告指出,伴随着2011年四季度美国经济数据转佳,全球资本回流美元,美债利好,美国经济春意尽显.只要全球经济形势变得更加稳定,华尔街对中国企业的信心恢复到一定程度,中国企业赴美上市有望在2012年逐渐回暖.

同时,2011年中国企业在法兰克福市场表现不俗,融资额同比增长72.9%,随着中国企业与欧洲市场之间的往来逐渐增加,法兰克福、伦交所等欧洲重要资本市场的大门将在2012年进一步向中国企业打开.

数据显示,去年仅有75家中国企业成功在海外上市,融资共计178.13亿美元,数量与金额同比分别下降41.9%和46.5%.其中,美国IPO受到影响最为严重,中概股整体遭挫,包括凡客诚品、盛大文学、迅雷、拉手网等知名企业纷纷搁置了其IPO计划.(完)