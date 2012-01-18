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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 11:30 BJT

〔印尼央行〕总裁称计划买入长期政府公债以支持债市

路透雅加达1月18日电---印尼央行总裁Darmin Nasution周三表示,央行计画买进长期公债以支撑债券价格.

Nasution表示,在外资因欧债危机而抛售印尼债券後,央行自去年9月以来持续在市场买进中短期公债,以支撑价格.

Nasution并未说明买债的规模及时间.

他亦表示,预计印尼今年经常帐将出现赤字,因进口超越出口.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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