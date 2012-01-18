〔中国债市动态〕机构不堪流动性紧张而抛出短券,然仍坚定持有中长券

路透上海1月18日电---中国银行间债市周三现券收益率普涨,其中受资金面持续紧绷影响,短端收益率涨势尤甚.机构对中长期债券节後走势持乐观态度,高资金成本下依然选择持券,长端品种收益率仅微涨.

"大家都看好节後机会,宁愿撑一撑也不愿意抛(中长期)券,都想着节後收益率下来了,现在损失的一下子都能回来."北京一银行交易员称.

该交易员认为,在目前高企回购利率下,本周四央行即将操作的逆回购利率也将保持相对高位,令短期内资金成本的下行受阻,受此影响,春节後短期债券收益率下行空间有限,因此机构纷纷抛售短端品种.

央行於上周启动逆回购需求申报,期限14天,本周二和周四操作.本周二央行如约在公开市场进行了1,690亿元人民币逆回购操作,中标利率为5.47%.

剩余期限约9.841年的国债110024券最新双边报价tCN110024=CFXM为3.4300%/3.3800%,上日尾盘为3.4250%/3.4001%.

剩余期限约0.89年的央票1101094券最新双边报价tCN1101094=CFXM为3.5750%/3.5000%,上日尾盘为3.5099%/3.4981%.(完)