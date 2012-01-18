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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 11:34 BJT

〔全球经济〕英财政大臣同日本商讨如何与IMF合作来应对欧债危机

路透东京1月18日电---英国财政大臣奥斯本周三表示,他同日本官员的会谈中,商谈了两国如何协同国际货币基金组织(IMF)来应对欧债危机.

奥斯本并没有给出就这一问题的讨论详情.

他亦称,他们谈到了伊朗核计划问题,一致同意伊朗不应持有核武器.

奥斯本本周访问中国和日本,旨在吸引亚洲投资从而推动英国经济.(完)

--编译 孙茉莉;审校 蔡美珍

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