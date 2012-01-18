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市场报道 | 2012年 1月 18日 星期三 12:01 BJT

〔美国个股〕指控纽约梅隆银行对外汇交易收费过高的民事案达成和解

路透纽约1月17日电---据周二提交的法庭文件显示,美国检察官和纽约梅隆银行(BK.N)就去年美国政府指控该行对外汇交易业务收费过高,涉嫌欺诈的民事诉讼达成部分和解.

双方表示,根据和解内容,纽约梅隆银行将披露其如何确定具体交易的价格.文件没有提及和解金额,但称双方将继续进行协商.

美国政府则寻求数亿美元的民事赔偿.(完)

--编译 白云;审校 龚芳

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