〔全球金融〕韩国央行计划"渐进"投资中国股债市

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透首尔1月18日电---韩国央行周三表示,会从中长期角度考量,对中国股市和债市的投资采取"渐进"的方式.
韩国央行公布声明称,其已经接到中国市场监管机构允许其投资中国股市和债市的牌照,另外中国人民银行亦批准其参与银行间债券交易.
但韩国央行表示,上述批准不会立刻导致韩国央行外汇储备发生剧烈变化,因该央行将从中长期角度来考虑投资.韩国央行外储规模达3,064亿美元.
韩国央行并未透露其投资币别的明细,但称超过60%的投资是美元形式.(完)
--编译 田建华;审校 张若琪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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