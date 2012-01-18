〔全球金融〕韩国央行计划"渐进"投资中国股债市

路透首尔1月18日电---韩国央行周三表示,会从中长期角度考量,对中国股市和债市的投资采取"渐进"的方式.

韩国央行公布声明称,其已经接到中国市场监管机构允许其投资中国股市和债市的牌照,另外中国人民银行亦批准其参与银行间债券交易.

但韩国央行表示,上述批准不会立刻导致韩国央行外汇储备发生剧烈变化,因该央行将从中长期角度来考虑投资.韩国央行外储规模达3,064亿美元.

韩国央行并未透露其投资币别的明细,但称超过60%的投资是美元形式.(完)