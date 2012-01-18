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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 11:56 BJT

〔东京汇市〕欧元小涨但仍面临阻力,关注葡萄牙标债等风险事件

* 葡萄牙标债被视为事件风险

* 希腊债务互换谈判将於周三重启

* 对美国金融业盈利状况的担忧令冒险意愿承压

路透东京1月18日电---欧元周三在亚洲市场小幅上涨,受助于创出近期低点後的空头回补,但今天稍晚将举行葡萄牙公债标售,欧元料面临阻力.

欧元兑美元EUR=上涨0.3%至1.2775,大幅远离周五所及1.2623附近的17个月低点.

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