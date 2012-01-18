〔中国贸易〕商务部对美国将淘宝网列入恶名市场名单表示严重不满

路透北京/上海1月18日电---中国商务部新闻发言人沈丹阳周三表示,最近美国贸易代表办公室将中国淘宝网再次列入恶名市场名单,中国商务部对此表示高度关注和严重不满.

他说,"我们注意到美方在恶名市场名单中,对中国相关企业的描述使用'据称'或者'行业指出'等模棱两可的措辞,既没有确凿的证据,也没有详细的分析,是非常不负责任和不客观的."

沈丹阳指出,中方认为美方应该全面客观反应中国政府和企业在知识产权保护方面所做的努力和取得的进步,并进行公正评价,避免对中方企业造成不应有的负面影响.

"我们敦促美方对中国知识产权保护工作做出更全面、更客观、更公正的评价,为双方在知识产领域的後续合作创造良好的环境和氛围."他表示.

美国贸易代表办公室日前发布一份恶名市场的名单,将中国、加拿大等国家的30个实体和互联网市场列入名单中,淘宝网名列其中.

淘宝网是中国最大的B2C电子商务网站,2010年网上交易额高达4,000亿元人民币.其母公司阿里巴巴集团去年6月起将旗下淘宝网分拆为一淘网、淘宝网和淘宝商城三家公司,而淘宝商城的中文名称近日更名为天猫,其去年交易额预计超过1,000亿元.

阿里巴巴集团旗下的B2B子公司--阿里巴巴1688.HK已在香港上市.(完)