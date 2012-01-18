〔印度个股〕中国数家银行向Reliance Communications提供11.8亿美元贷款

路透新德里/孟买1月17日电---中国数家国有银行已同意对印度亿万富翁安尼尔-安巴尼(Anil Ambani)掌管的移动通信公司Reliance Communications (RLCM.NS)提供11.8亿美元贷款,用於後者偿付3月1日到期的海外可转债.

Reliance Communications表示,中国工商银行(601398.SS)、中国国家开发银行[CHDB.UL]、中国进出口银行和其它数家银行向其提供了用於兑付外币可转债的再融资贷款.

该公司称,此项七年期贷款的利率"很有吸引力",约为5%.(完)