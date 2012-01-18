〔印度个股〕中国数家银行向Reliance Communications提供11.8亿美元贷款

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新德里/孟买1月17日电---中国数家国有银行已同意对印度亿万富翁安尼尔-安巴尼(Anil Ambani)掌管的移动通信公司Reliance Communications (RLCM.NS)提供11.8亿美元贷款,用於後者偿付3月1日到期的海外可转债.
Reliance Communications表示,中国工商银行(601398.SS)、中国国家开发银行[CHDB.UL]、中国进出口银行和其它数家银行向其提供了用於兑付外币可转债的再融资贷款.
该公司称,此项七年期贷款的利率"很有吸引力",约为5%.(完)
--编译 王洋;审校 白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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