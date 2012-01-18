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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 12:47 BJT

〔菲律宾经济〕央行总裁称需要调整货币政策,以吸引投资并刺激成长

路透马尼拉1月18日电---菲律宾央行总裁泰谭柯周三表示,菲律宾需要调整货币政策,以吸引更多投资并刺激经济成长.

泰谭柯并称,虽然存在来自全球油价上涨的压力,但通胀可控.

该央行货币政策委员会拟於周四公布利率决定.分析师预计央行本周将降息25个基点至4.25%,这将是该央行2009年来首度降息.(完)

--编译 侯向明;审校 程琳

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