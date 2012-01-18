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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 12:33 BJT

〔日本个股〕奥林巴斯将於4月举行特别股东会议

路透东京1月18日电---日本奥林巴斯(7733.T)表示,准备在4月下半月举行特别股东会议,被公司控告的董事会成员计划届时辞职.

该公司称在考虑委任独立的外部董事填补董事会的大部分席位,以重新赢取信任.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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