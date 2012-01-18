版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 12:55 BJT

〔日本个股〕奥林巴斯社长:没有就可能的结盟进行具体磋商

路透东京1月18日电---奥林巴斯社长高山修一周三表示,公司并未如媒体报导和其它企业就可能的结盟进行具体磋商.

媒体已点名索尼(6758.T)、Fujifilm (4901.T)、东芝(6502.T)、Panasonic (6752.T)、三星电子(005930.KS) 及医疗设备公司Terumo Corp (4543.T)是可能的结盟对象.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐