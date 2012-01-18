〔欧洲金融〕希腊总理称或立法迫使债权人承担损失--纽约时报

标题新闻：美国隔夜利率交换(OIS)价格暗示交易商预计3月加息的几率约84%，周二晚为74%
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路透1月18日电---纽约时报报导称,希腊总理帕帕季莫斯表示,若周三重启的债券互换谈判未能达成协议,将考虑通过立法迫使希腊的债权人承担各自曝险的损失.
在接受该报采访时,帕帕季莫斯还敦促希腊政界批准国外放贷机构要求希腊实施的经济措施,以换得救助.他表示,既得利益集团阻碍激活经济所需的变革.
帕帕季莫斯称,若希腊债权人自愿减记1,300亿美元的计划未达到100%的参与率,希腊将考虑立法来要求拒绝参与者承担损失.
帕帕季莫斯称,"不能排除这样的可能性,取决於计划参与程度."(完)
--编译 田建华;审校 白云
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