〔中国数据〕去年12月FDI连续第二月下滑,但全年再创新高(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 12月FDI连续第二个月同比下滑,欧美投资续减

* 去年全年FDI创新高,今年将保持快速增势

* 今年一季度外贸形势严峻,但将保持平稳增长

路透北京1月18日电---中国去年12月外商直接投资(FDI)同比下降12.73%,为连续第二个月下滑,欧美经济增长乏力导致其跨国投资减少.不过,去年全年FDI则再创历史新高,且预计今年亦将保持快速增势.

商务部数据显示,2011年12月全国实际使用外资金额122.42亿美元;全年实际使用外资金额1,160.11亿美元,同比增长9.72%.

商务部新闻发言人沈丹阳周三分析指出,去年中国对外投资和利用外资增幅不大,主要是因全球经济复苏步伐放缓,欧美等主要发达经济体经济增长乏力,企业投资决策更加谨慎,全球跨国投资减少.

但他对今年的形势仍做出乐观预测,"尽管如此,我们相信中国无论利用外资还是对外投资,今年都还将保持相对快速的增长势头".

商务部此前表示,计划"十二五"(2011-2015年)期间年均实际吸收外资1,200亿美元左右,对外直接投资年均增长17%左右,五年累计5,600亿美元.[ID:nCN1318748]

沈丹阳并提到,去年全年服务业实际使用外资金额及增幅均超制造业,前者实际使用外资552.43亿美元,同比增长20.54%,占同期全国总量的47.62%,首次超过制造业的比重;同期,制造业实际使用外资521.01亿美元,同比升5.06%,占同期总量的44.91%.

在国家分布上,亚洲仍是中国吸收外资增长主要来源地区,欧美对华投资则双双下降.1-12月美国实际投入外资金额29.95亿美元,同比下降26.07%;欧盟27国实际投入外资金额63.48亿美元,同比下降3.65%.

此前数据显示,去年11月全国实际使用外资金额87.57亿美元,同比下降9.76%,为28个月来首次.

**首季外贸形势严峻,但仍将平稳增长**

在被问及中国今年一季度的外贸形势时,沈丹阳表示,今年一季度的外贸形势比较严峻和复杂,尤其是出口方面,不过由於中国已采取了稳定出口退税等一系列政策,因而预计进出口将可保持平稳增长.

"尽管一季度的外贸仍然会很困难,但是我们相信无论是出口还是进口,应该还会继续保持平稳或者适度的增长",他并强调,一季度出口将不会出现负增长,只是增幅会下降.

中国国家发改委副主任张晓强上周末表示,今年中国出口形势比较严峻,初步确定的外贸进出口预期目标为增长10%左右.[ID:nCN1338228]

中国海关数据显示,2011年中国外贸进出口总值达3.64万亿美元,同比增长22.5%,外贸进出口总值刷新年度历史纪录.其中出口1.8986万亿美元,增长20.3%;进口1.74346万亿美元,同比增长24.9%.

不过12月中国进出口增速延续下行趋势,并双双创下逾两年来的低点,其中12月的进口增幅更远逊於市场预期,跌至26个月来新低;而出口增速则继续下滑至2009年11月以来的低点.2011年全年的贸易顺差额则继续收缩.(完)