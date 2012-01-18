版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 18:09 BJT

〔表格〕瑞士1月ZEW投资者信心指数升至负50.1,上月为负72.0

路透苏黎世1月18日电---德国经济智库ZEW和瑞士信贷周三联合公布,瑞士1月ZEW投资者信心指数上升21.9点至负50.1，

12年1月 11年12月 11年1月

预期指数(投资者信心) -50.1 -72.0 -18.4

现况指数 -14.7 -20.0 71.1 (完)

浏览瑞士数据相关新闻,请点选[ECI-CH-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 田建华;审校 蔡美珍

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐