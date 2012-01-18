《美国FED焦点》美联储提高政策沟通透明度,市场将如何解读?

* 1月24-25日FOMC会议後将出台新的利率预估

* 美联储内部就发布利率预估是否具有刺激效果看法不一

* 市场预计的首次加息时间或已早于美联储

路透华盛顿1月17日电---从目前来看,美国联邦储备理事会(美联储,FED)增加透明度的最新努力,反而使利率前景更趋模糊,而不是更清晰.

美联储此前作出历史性的决定,将从下周的会议後开始,发布各地方联储官员的利率预估.这无疑增加了分析师和投资者的猜测任务.

分析师不仅要弄清楚美联储可能在想什麽,还要考虑市场会如何反应.

发布利率预估可能是件好事,因这可让金融市场和公众进一步了解制定政策的美国联邦公开市场委员会(FOMC)在想些什麽.

"透明度越高越好,"Stewart Capital Advisors的基金经理Charles Frank表示.

尽管如此,但如果期望利率预估能推後市场预期的首次加息时间,从而推低目前借款成本,以提振经济的话,这一调整可能是难以奏效的.

"FOMC的核心成员可能是想找一条提供更多货币刺激作用的途径,并认为改善沟通是提供这种刺激的工具之一,"野村的分析师David Resler表示.

"不过,我们认为这些新做法不太可能像8月时那样对金融市场产生巨大影响,"他表示,意指美联储当时承诺在2013年中之前维持超低利率.

在将指标隔夜利率推底至近零水准,并买入2.3万亿(兆)美元债券後,美联储将讯息沟通作为进一步放松金融环境的新手段.

目前,美联储还准备对政策沟通方式进行更大幅的调整,这是美联储主席贝南克所发起的一系列增加透明度举措中的最新一步.

**意外结果?**

在下周二和周三将举行2012年的首次政策会议上,美联储将发布决策者对指标隔夜利率走势的各自预估,包括对首次加息时间的预测.

美联储还可能宣布一个明确的通胀率目标,可能在2%附近或略低,以此来进一步稳定公众对物价上涨的预期.分析师称这是一件可自我实现的事情.

Resler表示,此种变化将成为美联储行动方式的"分水岭",尽管不会有太多立竿见影的效果.

即便预测情况显示,大多数官员目前预认为2014年前不会升息,一如Resler预期,但他觉得市场反应可能不大.

高盛分析师在最近的分析中得出了大致相同的结论.

通过运用泰勒法则(Taylor rule)、也就是探讨货币政策调节经济疲弱和通胀之间关系,他们推断官方可能宣布的利率预期是来自其对就业、经济成长和通胀的现有估计.

他们发现的结果是市场价格已反映较长一段时期内维持超低利率的预期,而不是美联储最新的"集中趋势"预估中可能反映的情况.如此一来,他们担心公布的预估情况或将导致政策无意间收紧.

高盛分析师在研究报告中写道,"我们的估算显示,在公布此类预估区间的情况下,金融状况可能收紧的危险,因为当前市场价格反映2014年底前仅升息约75个基点的预期."

但他们补充道,这种潜在的政策收紧可能被更充实的预估区间所抵消.此预估区间也将反映某些地区联储总裁更温和的观点.

**成效难料**

美联储公布最新长期政策目标声明时,当中或将暗示可能会实施新一轮购债计划来降低借贷成本,这也可能会让趋紧倾向受挫.

美联储官员在12月会议商讨了这一声明,并计划在下周讨论修订版本.声明可能包括正式的通胀目标.

决策者在沟通功能方面的分歧,已令猜测美联储行动可能带来何种影响变得更困难.

在较为强硬的一方,费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示,厘清预期利率走向的目的就是增强透明度.

而芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯等偏温和的地区联储总裁认为,此举是稳定通胀预期,并为联储提供空间实施额外非常规激进措施、以刺激经济强劲成长的一种途径.

前美联储主席格林斯潘任职期间对增强透明度的一个主要顾虑是,这将有碍於央行的灵活性.格林斯潘担心投资者会误解对於目标的预估,任何政策转向都可能损及美联储的信誉.

但Stewart Capital的Frank表示,这对金融市场来说不是个大问题.

他称,"市场仍将受经济数据影响,并将依情势变化做出相应调整."(完)