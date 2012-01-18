《欧元区金融分析》EFSF遭降评突显尽快推出永久救助基金的压力大增

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
记者 Jan Strupczewski; 编译 艾茂林/王翔琼
路透布鲁塞尔1月17日电---欧洲临时援助基金欧洲金融稳定机构(EFSF)丢掉最高评级,欧元区在加强援救受困成员国能力的过程中,政治阻力与金融上的迫切需求发生冲突.
标准普尔周一将EFSF评级调降至AA+,无形中向欧元区17国增压,敦促他们停止争论、加快推出永久性援助基金,以便从7月起该基金与EFSF能够以全面的放贷能力并肩运行.
标普的运作令人怀疑,规模5,000亿欧元的永久性欧洲稳定机制(ESM)是否能赢得标普的最高评级.ESM的结构会较EFSF坚固,但二者的股东相同,都是欧元区成员国政府,而其中九个国家上周遭遇降评.法国和奥地利双双丧失AAA评级.
欧盟金主德国拒绝提高其对EFSF或ESM的贡献份额,增加出资份额需获得议会批准.其余三个保持AAA评级的国家--荷兰、芬兰和卢森堡,也排除了提供更多资金的可能.
欧盟官员坚称,标普降评行为对EFSF放贷能力的影响微乎其微,因其它两大评级机构穆迪和惠誉仍给予该基金AAA评级.
EFSF首席执行官雷格林在出访新加坡时对记者说,"只要只有一家评级机构降评,实际上我们就不需要做什麽."
"就像当年标普调降美国评级一样...其它几家并没跟进,就没有造成太大的市场影响."
为防备西班牙或意大利也像希腊、爱尔兰和葡萄牙那样需要资金支持,欧元区领导人加强救助能力,将ESM的启动时间提前一年至2012年7月.他们同意让ESM与EFSF并行一年,而不是立即取而代之.
他们还表示,将在3月对二者的放贷限制进行评估,暗示可能调高它们的合计贷款上限.
**ESM投票方式之争**
但是,在设计ESM的过程中存在政治阻力,比如德法寻求将ESM决策由全票通过改为有效多数通过的努力遭到芬兰强烈反对.德法两国此举是为了防止较小成员国拦阻紧急行动.
自从12月宣布该构想以来,与芬兰在化解异议方面就鲜有进展.芬兰政府需要征得议会三分之二的支持才能接受这项改变,但它不拥有这麽多的支持票.
"希望是有的,但其它国家需要理解芬兰的问题,稍稍作点让步,"一位参与芬兰与其它成员国谈判的欧元区官员称.
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0