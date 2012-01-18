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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 13:00 BJT

《外汇动态》海外基金与止损卖单压低美元/韩元

0443GMT---海外基金与止损卖单压低美元/韩元KRW=KFTC,并助其远低於55日移动均线切入位,交易商称. 一些本地投资者抛售因进口商结算需求而建立起来的多头仓位,因海外基金大举抛售,他们并称. 美元/韩元下跌0.4%至1,140.6韩元,远低於位於1,144.6的55日移动均线切入位.下道目标为100日移动均线切入位1,138.7.(完) --编译 石冠兰; 审校 张涛

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