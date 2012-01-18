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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 12:52 BJT

〔路透基点〕江西赣粤高速签署45亿元贷款协议--RLPC

路透香港1月18日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,在上海上市的江西赣粤高速公路股份有限公司(600269.SS)在1月12日与四家银行签署了45亿元人民币贷款协议.贷款将用於建设其奉新至铜鼓高速公路项目.

国家开发银行是委托主办行.中国农业银行、交通银行和中国邮政储蓄银行是参贷行.

消息人士称,这笔贷款利率为中国人民银行基准贷款利率的100%.

据公司网站,奉新至铜鼓高速公路项目的总投资需要69.3亿元人民币.该项目於2010年8月动工.(完)

--编译 张涛;审校 白云

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