〔路透基点〕江西赣粤高速签署45亿元贷款协议--RLPC

路透香港1月18日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,在上海上市的江西赣粤高速公路股份有限公司(600269.SS)在1月12日与四家银行签署了45亿元人民币贷款协议.贷款将用於建设其奉新至铜鼓高速公路项目.