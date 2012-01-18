〔路透基点〕台湾璨圆光电启动28亿台币五年期融资案--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港1月18日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,璨圆光电股份有限公司已启动28亿台币五年期融资案,台湾银行担任委托主办行、额度分配行和管理行.
本期贷款以土地、厂房和机器设备作为担保,包括18亿台币定期贷款A部分和10亿台币循环贷款B部分,分别用於再融资和运营资金.
贷款利率为较90天期二级市场商业票据利率加码87基点,税前利率保底为1.6%.
银行受邀按四个层次加盟:
承诺贷款7亿台币及以上的银行获共同主办行头衔,先付费用20个基点;承贷5-6.99亿台币的银行获主办行头衔,先付费用15个基点;承贷3-4.99亿台币的银行获经理行头衔,先付费用七个基点;承贷2-2.99亿台币的银行获一般参贷行头衔,先付费用五个基点.
贷款A部分按九个半年等额偿付,平均期限为三年,附带一年的宽限期.
若A部分贷款动拨不足80%,或B部分贷款每三个月拨付不足50%,借款方需支付承诺费10个基点.
财务约束性条款包括:流动比率最低一倍;负债比率最高1.5倍;利息覆盖倍数至少三倍;有形净值不低於95亿台币.
回复将於1月20日截止.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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