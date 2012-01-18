〔中国经济〕政府财政干预空间较大,经济有望保持高速增长--世行副行长

路透北京1月18日电---世界银行副行长兼首席经济学家林毅夫周三表示,中国政府财政干预刺激经济的空间较大,今明两年中国经济仍有可能保持高速稳定增长.

世界银行同日发布的2012年全球经济展望称,今年中国国内生产总值(GDP)预计将进一步放缓到8.4%,这主要是中国政府继续对一些经济部门增长"过快"加以抑制的结果.2013年增速预计在8.3%.

林毅夫在世行媒体会上称,虽然世界经济增长放缓对中国会有一定影响,但鉴於目前中国财政赤字仅占GDP的25%左右,若算上地方融资平台,也不过约45%,在世界上属最低水平,因此,中国政府在必要时还是有"相当大的财政空间可以进行反周期的刺激".

他并指出,"中国在产业升级、基础设施、环境和社会工程的改善空间也很大,因此,今明两年,以及未来一段时间保持高速稳定的增长完全是有可能的."

国家统计局上日公布数据显示,四季度GDP同比增长8.9%,略高於路透调查中值8.7%,去年全年GDP增幅则为9.2%,低於2010年时的扩张10.4%.中国经济如预期降温,而投资和消费等领域依然偏乐观,软着陆的迹象进一步显现.[ID:nCN1341924]

林毅夫指出,在外需不足时,中国需要增加内需,从目前的发展阶段来看,主要还应依靠投资,这是实现产业升级、收入增长的重要方式,而且欧美国家因为过度消费而暴露的问题也值得借鉴.

但他同时也称,目前中国消费在GDP的占比偏低,存在改善空间,这主要是一次分配问题所致,应通过深化市场改革来加以完善.

世行周二警告称,发展中国家应为经济增长减缓做准备,这部分要归因于欧债危机,同时将今明两年的全球经济增速下调至2.5%和3.1%,均低於去年6月时的预估3.6%.[ID:nCN1344372](完)