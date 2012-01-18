〔中国票据市场〕转贴利率略有上行,资金偏紧且部分机构收票节奏放缓

路透上海1月18日电---中国票据市场转贴利率周三略有上行.央行持续逆回购为市场解困,但资金利率依然居高不下,进而推升票据定价.而春节临近,部分机构收票节奏放缓,亦令需求萎缩.

"央行这几天在持续的进行短期逆回购,证明整个市场的资金面相对还是紧张."上海一银行交易员表示.

两名业内人士透露,中国央行今日稍早再次与个别银行进行了逆回购操作,包括某些大型银行.[ID:nCN1344924]

该交易员并指出,长假在即,此前较为活跃的中介机构收票节奏放缓.不过,该因素的影响较为短暂.未来央行若能下调存款准备金率,对票据利率有一个向下的拉动作用.

信贷规模方面,他认为,象征性的下调一次存准率,并不足以系统性地解决信贷规模受限的问题,包括部分被压抑的小企业贷款需求无法得到满足.信贷规模不能实质性的宽松,可供分配给票据的资源相对就会减少,限制其利率的下行空间.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三续跳涨.巨量的现金提取压力,令货币市场人士的神经持续处於绷紧状态,惜拆心态谨慎令资金面更显紧张.有机构盼望央行今日再次逆回购出手相助,央行亦未有辜负众望.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 8.3804/7.9664 8.5731/8.2120 9.7200/9.1385

上日 8.3712/7.9620 8.5823/8.2209 9.7200/9.1385

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变动 +0.92bp/+0.44bp -0.92bp/-0.89bp 0.00bp/0.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价略涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.2348%,较上一个交易日6.2243%略涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.4463/3.3873 3.4510/3.3845

上日 3.4453/3.3843 3.4430/3.3730

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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