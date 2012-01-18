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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 13:39 BJT

〔澳洲股市〕略微收高,矿业股强劲抵消银行股疲势

路透1月18日电---澳洲股市周三略微收高,全球经济数据平息关於成长的忧虑,以及全球最大的矿企必和必拓(BHP.AX)预计今年铁矿石产量创纪录提供支撑.

根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数上升2.3点,至4,217.9点.该指数周二上升1.7%.

必和必拓上升0.8%,此前公布12月产量,且展望乐观.[ID:nCT0427802]

力拓(RIO.AX)上涨1.4%,Fortescue(FMG.AX)大涨5.2%.(完)

--编译 杜明霞;审校 孙茉莉

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