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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 13:51 BJT

〔亚洲橡胶〕指标TOCOM期胶涨逾3%,受原油价格上涨与泰国政策预期提振

路透东京1月18日电---东京工业品交易所(TOCOM)主要期胶合约<0#2JRU:>周三午盘跳涨逾3%,受助于原油价格上涨,以及泰国内阁可能批准从胶农手中收购橡胶以提振价格的计划.

0540GMT,TOCOM期胶合约上涨7.2日圆,报298.2日圆,之前曾一度上涨3.2%,报300.2日圆.(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林

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