〔亚洲橡胶〕指标TOCOM期胶涨逾3%,受原油价格上涨与泰国政策预期提振

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透东京1月18日电---东京工业品交易所(TOCOM)主要期胶合约<0#2JRU:>周三午盘跳涨逾3%,受助于原油价格上涨,以及泰国内阁可能批准从胶农手中收购橡胶以提振价格的计划.
0540GMT,TOCOM期胶合约上涨7.2日圆,报298.2日圆,之前曾一度上涨3.2%,报300.2日圆.(完)
--编译 洪曦;审校 艾茂林
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0