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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 14:08 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升穿112美元,因美元走疲及利好数据缓解担忧

路透新加坡1月18日电---布兰特原油周三升穿112美元,因美元走疲,且从中国到美国等国家发布了一系列利好经济数据,缓解了欧债担忧引发的原油需求担忧.

利好数据公布後,亚洲股市、欧元和基础金属持稳,不过目前市场人士的关注点转向欧洲,因葡萄牙将标售公债,测试投资者的信心,且市场再次浮现希腊违约传言.

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