〔日本个股〕奥林巴斯将在4月特别股东会议後决定是否引入战略合伙人

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京1月18日电---日本奥林巴斯(7733.T)社长周三表示,公司将在4月下半月调整管理层之後再决定是否引入战略合伙人,暗示公司不着急加强财务实力.
17亿美元的财务丑闻严重打击奥林巴斯,令其净资产大幅减少,不过日本大股东给该公司提供了支持,他们希望引入权益合伙人,而不是出售整个公司或旗下资产.
媒体报导和市场传言提及的奥林巴斯潜在合伙人有索尼(6758.T)、Panasonic(6752.T)和Fujifilm(4901.T),他们都希望能涉足奥林巴斯利润丰厚的诊断内窥镜业务.
奥林巴斯社长高山修一在新闻发布会上表示,当前的管理层将继续留任三个月,公司准备在4月下半月举行特别股东会议.
届时包括高山修一在内,逾半数受公司控告的董事会成员都将辞职.
高山修一表示:"新的管理团队将制定未来合作的方向."
他还补充称,公司指定核查奥林巴斯整改和重组计划的小组,将需在3月中旬前决定董事会新成员人选,为4月会议作准备.(完)
--编译 洪曦;审校 白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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