〔日本个股〕奥林巴斯将在4月特别股东会议後决定是否引入战略合伙人

路透东京1月18日电---日本奥林巴斯(7733.T)社长周三表示,公司将在4月下半月调整管理层之後再决定是否引入战略合伙人,暗示公司不着急加强财务实力.

17亿美元的财务丑闻严重打击奥林巴斯,令其净资产大幅减少,不过日本大股东给该公司提供了支持,他们希望引入权益合伙人,而不是出售整个公司或旗下资产.

媒体报导和市场传言提及的奥林巴斯潜在合伙人有索尼(6758.T)、Panasonic(6752.T)和Fujifilm(4901.T),他们都希望能涉足奥林巴斯利润丰厚的诊断内窥镜业务.

奥林巴斯社长高山修一在新闻发布会上表示,当前的管理层将继续留任三个月,公司准备在4月下半月举行特别股东会议.

届时包括高山修一在内,逾半数受公司控告的董事会成员都将辞职.

高山修一表示:"新的管理团队将制定未来合作的方向."

他还补充称,公司指定核查奥林巴斯整改和重组计划的小组,将需在3月中旬前决定董事会新成员人选,为4月会议作准备.(完)