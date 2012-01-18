〔中国基金〕香港惠理集团洽购比联持有的金元比联基金股权--消息

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海1月18日电---两位消息人士透露,香港惠理集团(0806.HK)正洽谈收购比利时联合金融集团(KBC)(KBC.BR)在中国的合资基金公司--金元比联基金管理公司中的股权.
一位消息人士表示,"双方已谈得比较深入,但还没有最终敲定."
惠理集团谢绝对此事进行评论,而金元比联相关人士无法联络到发表评论.
去年初,比联集团就开始寻找买家接手其在中国大陆及台湾的基金合资公司股权,作为其应对全球金融危机而作出的瘦身战略的一部分.4月份,惠理集团宣布收购比联在台湾康和比联投信的股份,後者是比联与康和证券(6016.TWO)合资成立的基金公司.
成立四年多的金元比联基金公司,注册资本1.5亿元人民币,首都机场集团旗下的金元证券持有51%股份,比联集团旗下比利时联合资产管理公司持有余下的49%股份.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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