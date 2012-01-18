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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 14:18 BJT

〔韩国股市〕接近收平,在技术阻力位前止步

路透首尔1月18日电---韩国股市周三接近收平,因1,900点附近存在顽固阻力,加之周二大涨後出现的技术回调抵消了相对积极的人气.

汽车制造商股领跌,现代汽车(005380.KS)跌2.16%,起亚汽车(000270.KS)跌2.91%.

韩国综合股价指数.KS11微跌0.02%,收於1,892.39点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 艾茂林

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