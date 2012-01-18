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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 14:24 BJT

〔日本股市〕日经指数升1%,电线厂商类股大涨

路透东京1月18日电---日股日经指数周三收升1%,升破25日移动均线,之前市场人士称,午後交易中有大量程式交易提振股指.

电线厂商类股大涨,分析师称因投资者追捧小型股.

日经指数.N225涨1%至8,550.58点,交易商指因在触发日经指数期货止损单後,出现技术性空头回补.

东证股价指数.TOPX涨0.5%至734.98点.(完)

--编译 李爽;审校 张涛

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