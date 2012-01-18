〔中国公开市场〕央行今日再次与个别银行进行逆回购操作--业内人士

路透上海1月18日电---两名业内人士周三透露,中国央行今日稍早再次与个别银行进行了逆回购操作,包括某些大型银行.

另有多名市场人士称,个别银行早间仍存在较为庞大的资金缺口,下午却开始活跃于市场在拆出资金,很有可能是从央行获得了逆回购资金.

春节资金备付压力折磨着市场人士的神经,央行如期兑现按需进行逆回购的承诺.当申报中的周二和周四逆回购操作"远水"解不了周一"近渴"之时,应机构需求,央行提早出手,周一先行与数家机构进行了逆回购操作.周二又进行1,690亿元人民币14天期逆回购操作,中标利率为5.47%.[ID:nCN1340510][ID:nCN1341528]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三继续跳涨.巨量的现金提取压力,令货币市场人士的神经持续处於绷紧状态,惜拆心态谨慎令资金面更显紧张.业已有机构在盼望央行今日再次逆回购出手相助.[CN/CN](完)