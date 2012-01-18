〔中国公开市场〕央行今日再次与个别银行进行逆回购操作--业内人士

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海1月18日电---两名业内人士周三透露,中国央行今日稍早再次与个别银行进行了逆回购操作,包括某些大型银行.
另有多名市场人士称,个别银行早间仍存在较为庞大的资金缺口,下午却开始活跃于市场在拆出资金,很有可能是从央行获得了逆回购资金.
春节资金备付压力折磨着市场人士的神经,央行如期兑现按需进行逆回购的承诺.当申报中的周二和周四逆回购操作"远水"解不了周一"近渴"之时,应机构需求,央行提早出手,周一先行与数家机构进行了逆回购操作.周二又进行1,690亿元人民币14天期逆回购操作,中标利率为5.47%.[ID:nCN1340510][ID:nCN1341528]
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三继续跳涨.巨量的现金提取压力,令货币市场人士的神经持续处於绷紧状态,惜拆心态谨慎令资金面更显紧张.业已有机构在盼望央行今日再次逆回购出手相助.[CN/CN](完)
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0