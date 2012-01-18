《企业看点》--1月18日财务活动报导摘要

路透班加罗尔1月18日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日报报导称,美国加州公共雇员退休基金(California Public Employees Retirement System)正将28个住宅社区组成的资产包,出售给向圣地牙哥开发商Newland Real Estate Group LLC和日本最大房屋建筑公司Sekisui House(1928.T)子公司组建的一家合伙公司.[ID:nL3E8CI1M5]

* 日本读卖新闻周三报导称,该国芯片制造商尔必达记忆体6665.T将寻求与其在美国的竞争对手美光(MU.O)进行资本合作,因该公司正在苦苦应对市场形势的恶化以及来自韩国同业的激烈竞争.[ID:nCN1344014]

* 英国每日电讯报周三报导,私募股权基金CinvenCINV.UL已经和同业Intermediate Capital Group签署协议,将出资9.50亿英镑(14.6亿美元)收购後者的专利业务CPA.[ID:nL6E8CI00J]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)