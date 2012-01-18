《热点透视》花旗集团复苏渐入正轨,但需实现持续获利稳定人心

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 洪曦

路透纽约1月17日电---投资者对花旗集团(C.N)抱有的希望有了些许提升.这家正处於恢复过程中的银行巨头连续第二年盈利.同时公司执行长潘迪特也信誓旦旦地表示资产负债表状态良好,未来十年甚至可能返还大量现金.不过,花旗需通过实现持续上佳获利才能做到这些.鉴於花旗集团第四季表现不佳,股东们可能还要拭目以待.

诚然,花旗在部分业务上已有较好改善.随着亏损降低,信贷损失也减少了.亚洲和拉丁美洲业务均表现正面的经营杠杆.花旗的公债服务部门也表现良好.

不过,上述方面还不足以强大到抵消投行部门到头来的低迷表现,後者出现了1.63亿美元的亏损.即使不计入花旗自有债务的账面亏损,这个包括私人银行在内的部门仍收不抵支.花旗强调,对一部分风险较高交易的对冲导致了该情形.不过,就算是将这种情况、以及裁员1200名交易商和银行人士的费用等因素都考虑在内,该部门的表现也是差等.

除此之外,存有集团不良资产的花旗控股亏损8亿美元.而一次性费和增加诉讼费用预备金,又消耗了8亿美元.综合起来,2011年第四季整体花旗净利降至12亿美元,相当於股东权益报酬率(ROE)为2.6%.

在这麽低的水平上,花旗不太可能过多动用账面上的500亿美元递延税资产.鉴於抵押贷款市场仍低迷,花旗控股旗下的房地产相关资产可能要在产生利润之前,经历更多阵痛.花旗最终料能够向股东返回大量现金.不过它的最新业绩提醒了股东,现在还不是屏气凝神等待的时候.(完)