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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 07:39 BJT

****主要国家经济指标预测--1月19日****

路透1月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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1月18日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,863

外资投资日股(亿日圆) -- 买超431

1月19日(四)

0001 英国Nationwide消费者信心指数 12月 -- 40.0

0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 减少0.63

全职就业人数(万人) -- 减少3.99

就业参与率 65.5% 65.5%

失业率 5.3% 5.3%

0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 11月 -- 盈余17

经季节调整经常账(亿欧元) -- 赤字75

净投资流动(亿欧元) -- 流出321

1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.1% 持平

(较上年同期) +3.0% +3.4%

扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

1330 美国实质所得 12月 +0.2% -0.1%

1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 68.0 68.5

建筑许可年率(万户) 68.0 68.0

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 38.5 39.9

初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.175

续请失业金人数(万人) 1月7日当周 360.3 362.8

1330 加拿大制造业销售 11月 +1.2% -0.8%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 10.0 6.8

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.1%

2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)

北美半导体设备订单出货比 12月 -- 0.83

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 1月 -- 负5

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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1月18日(三)

0430 日本工业生产(较上月) 11月修正值 -2.7% --

产能利用率指数(较上月) -2.9% --

0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 逆差3.86 --

对全球贸易收支(亿欧元) 逆差15.81 --

0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 增加0.12 增加1

按照ILO计算的失业率 11月 8.4% 8.3%

0930 英国平均周薪(含津贴) 11月 +1.9% +2.0%

平均周薪(未计入津贴) +1.9% +1.9%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 负50.1 --

1200 美国抵押贷款指数 1月13日当周 816.1 --

再融资指数 4,500.6 --

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月14日当周 +0.1% --

1330 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 12月 -0.1% +0.1%

(较上年同期) +4.8% +5.1%

核心PPI(较上月) +0.3% +0.1%

(较上年同期) +2.8% +2.8%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月14日当周 +2.8% --

1400 美国整体资本流动(亿美元) 11月 流入598 --

外资购买美国公债(亿美元) 540 --

1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.4% +0.5%

产能利用率 78.1% 78.1%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 25 21

2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第四季 -0.3% +0.4%

(较上年同期) +1.8% +2.6% (完)

--整理 艾茂林/王冠中;审校 程琳

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