主要国家经济指标预测--1月19日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透1月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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1月18日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,863
外资投资日股(亿日圆) -- 买超431
1月19日(四)
0001 英国Nationwide消费者信心指数 12月 -- 40.0
0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 减少0.63
全职就业人数(万人) -- 减少3.99
就业参与率 65.5% 65.5%
失业率 5.3% 5.3%
0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 11月 -- 盈余17
经季节调整经常账(亿欧元) -- 赤字75
净投资流动(亿欧元) -- 流出321
1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.1% 持平
(较上年同期) +3.0% +3.4%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1330 美国实质所得 12月 +0.2% -0.1%
1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 68.0 68.5
建筑许可年率(万户) 68.0 68.0
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 38.5 39.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.175
续请失业金人数(万人) 1月7日当周 360.3 362.8
1330 加拿大制造业销售 11月 +1.2% -0.8%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 10.0 6.8
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.1%
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 12月 -- 0.83
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 1月 -- 负5
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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1月18日(三)
0430 日本工业生产(较上月) 11月修正值 -2.7% --
产能利用率指数(较上月) -2.9% --
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 逆差3.86 --
对全球贸易收支(亿欧元) 逆差15.81 --
0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 增加0.12 增加1
按照ILO计算的失业率 11月 8.4% 8.3%
0930 英国平均周薪(含津贴) 11月 +1.9% +2.0%
平均周薪(未计入津贴) +1.9% +1.9%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 负50.1 --
1200 美国抵押贷款指数 1月13日当周 816.1 --
再融资指数 4,500.6 --
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月14日当周 +0.1% --
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 12月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +4.8% +5.1%
核心PPI(较上月) +0.3% +0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.8%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月14日当周 +2.8% --
1400 美国整体资本流动(亿美元) 11月 流入598 --
外资购买美国公债(亿美元) 540 --
1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.4% +0.5%
产能利用率 78.1% 78.1%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 25 21
2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第四季 -0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.8% +2.6% (完)
--整理 艾茂林/王冠中;审校 程琳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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