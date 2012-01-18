〔中国股市〕沪综指收跌1.4%,上日大涨後引发部分获利卖盘离场

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月18日电---中国股市沪综指周三收低1.39%,上日创逾27个月最大单日涨幅後,引发部分获利卖盘今日离场,令股指冲高2,300点未果回落,午盘更扩大跌幅,中小市值股领跌.分析师预计,节前大盘料维持区间震荡走势.
沪综指.SSEC收报2,266.384点,跌31.992点.今日沪市A股成交额进一步增至805亿元人民币,上个交易日为772亿元.
"昨天的上扬应该是超跌後的一个反抽,到了2,300点上方後,又是节前,我认为很多资金可能都会选择落袋为安."国元证券的陈琦表示.
联讯证券分析师曹卫东认为,中小市值股周三再度大跌,与前期大量发行有关,中小盘股还会经历较长的价值回归过程.他并预计,节前沪综指在2,200-2,300点区间震荡.
两地中小市值个股周三再现大幅下跌,多家个股收报跌停.
沪深300指数2012年2月合约CIFG2尾盘报2,438.6点,跌2.29%,成交量为303,957手.(完)
--发稿 宿泱韫/康熙泽; 审校 曾祥进
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0