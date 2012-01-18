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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 15:09 BJT

〔中国股市〕沪综指收跌1.4%,上日大涨後引发部分获利卖盘离场

路透北京1月18日电---中国股市沪综指周三收低1.39%,上日创逾27个月最大单日涨幅後,引发部分获利卖盘今日离场,令股指冲高2,300点未果回落,午盘更扩大跌幅,中小市值股领跌.分析师预计,节前大盘料维持区间震荡走势.

沪综指.SSEC收报2,266.384点,跌31.992点.今日沪市A股成交额进一步增至805亿元人民币,上个交易日为772亿元.

"昨天的上扬应该是超跌後的一个反抽,到了2,300点上方後,又是节前,我认为很多资金可能都会选择落袋为安."国元证券的陈琦表示.

联讯证券分析师曹卫东认为,中小市值股周三再度大跌,与前期大量发行有关,中小盘股还会经历较长的价值回归过程.他并预计,节前沪综指在2,200-2,300点区间震荡.

两地中小市值个股周三再现大幅下跌,多家个股收报跌停.

沪深300指数2012年2月合约CIFG2尾盘报2,438.6点,跌2.29%,成交量为303,957手.(完)

--发稿 宿泱韫/康熙泽; 审校 曾祥进

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