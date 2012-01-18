〔中国货币市场〕回购利率续跳涨,机构盼望中央行再援以逆回购(更新版)

(新增最新市况、上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京1月18日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘续跳涨.巨量的现金提取压力,令货币市场人士的神经持续处於绷紧状态,惜拆心态谨慎令资金面更显紧张.有机构盼望央行今日再次逆回购出手相助,央行亦未有辜负众望.

"没钱,成交量很少,价格很高." 上海一大型银行交易员说,"逆回购操作虽然投放了一些资金,但大家还是没把量估计足啊!今天也许有机构去反馈下,还能说动央行再来点逆回购呢."

北京一大型银行交易员也指出,春节提现压力很大,致部分流动性尚可的机构也倾向於谨慎,不愿意过早提供流动性于市场;资金供求不平衡的状况,令流动性更显紧张;其个人认为,今日央行仍有必要通过逆回购操作为市场提供流动性.

两名消息人士透露,中国央行稍早再次与个别银行进行了逆回购操作,包括某些大型银行.[ID:nCN1344924]

春节资金备付压力折磨着市场人士的神经,央行如期兑现按需进行逆回购的承诺.当申报中的周二和周四逆回购操作"远水"解不了周一"近渴"之时,应机构需求,央行提早出手,周一先行与数家机构进行了逆回购操作.[ID:nCN1340510]周二又进行1,690亿元人民币14天期逆回购操作,中标利率为5.47%.[ID:nCN1341528]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间14:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:一天CN1DRP=CFXS 8.2266 7.5214 +70.52 1,994.28

七天CN7DRP=CFXS 7.6406 7.1468 +49.38 108.76

14天CN14DRP=CFXS 8.9097 7.3883 +152.14 434.88

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 8.2029 7.3995 +80.34 657.76

七天CHICNY7D=CFXS 8.4319 8.0811 +35.08 42.28

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上海证交所质押式回购利率

其中:一天<0#CN1DRPO=SS> 7.0000 4.3550 +264.50 582.40

七天<0#CN7DRPO=SS> 6.9000 7.1000 -20.00 217.78

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 4.1050 -110.50 84.63

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 8.0000 7.3300 +67.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 8.1000 7.0900 +101.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 8.7000 7.8135 +88.65

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 8.1667 7.3667 +80.00

七天SHICNYSWD= 7.9000 7.4117 +48.83

三个月SHICNY3MD= 5.5883 5.5147 +7.36

=============================================================================== (完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进/丁淑琴

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