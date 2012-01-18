〔中国公开市场〕流动性一度山穷水尽,央行定向逆回购再施援手(更新版2)

(新增逆回购期限品种)

* 央行再度对个别银行进行逆回购操作--消息

* 个别大行获得央行此次逆回购资金--消息

* 逆回购含14天和21天期品种,且不排除有其他期限--消息

* 连续两日逆回购无助扭转资金困局,央行再施援手

路透上海1月18日电---在央行连续两日逆回购注资後,市场流动性依然捉襟见肘,机构甚至等不及明日即将进行的逆回购招标.多名业内人士周三透露,中国央行稍早再次与个别银行进行了逆回购操作,包括某些大型银行.

接近消息的多名银行消息人士并透露,今日央行逆回购操作,除了前两日的14天期品种外,还新增了21天期品种,且不能排除是否还有其他品种的逆回购操作.不过,消息人士并未透露此次逆回购的具体利率.

另有多名市场人士称,个别银行早间仍存在较为庞大的资金缺口,疑似"山穷水复",下午却"柳暗花明",开始活跃于市场拆出资金,很有可能是从央行获得了逆回购资金.

"大行还是放钱了,估计几个大行都有甜头了呢,"东北一银行交易员称.她指出,上午银行间资金市场几乎没有能够借出资金的机构,但下午顿时峰回路转,尤其个别大行开始拆出资金,令市场十分意外.

最新银行间质押式回购利率CNREPO=CFXS数据显示,隔夜至一个月期的所有质押式回购品种,最高成交价均在11%以上,其中,明日将再度招标的14天期回购,加权平均利率已升至8.9213%,21天期甚至高达11.1877%,较上日均价分别飙升153个基点(bp)和320个bp.

对於如此高企的货币市场利率,上述华南一银行交易员称,"吓死人了,没有见过啊,太疯狂了!"

"我太小看春节前的(资金)缺口了,周四(公开招标的逆回购)估计至少还得有个2,000亿以上才行."她并表示.

春节资金备付压力折磨着市场人士的神经,央行如期兑现按需进行逆回购的承诺.当申报中的周二和周四逆回购操作"远水"解不了周一"近渴"之时,应机构需求,央行提早出手,周一先行与数家机构进行了逆回购操作.[ID:nCN1340510]周二又进行1,690亿元人民币14天期逆回购操作,中标利率为5.47%.[ID:nCN1341528]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三续跳涨.巨量的现金提取压力,令货币市场人士的神经持续处於绷紧状态,惜拆心态谨慎令资金面更显紧张.有机构盼望央行今日再次逆回购出手相助,央行亦未有辜负众望.[CN/CN](完)