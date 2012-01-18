〔全球金市〕现货金脱离一个月高位,市场重新聚焦欧元区局势

路透新加坡1月18日电---黄金周三持稳,脱离上日因全球经济前景改善所触及的一个月高位,同时投资者将目光焦点再度转向欧元区问题.

黄金周二与风险较高的资产一并上扬,因中国、德国和美国公布的数据减缓了市场对全球经济的担忧情绪,并引发投资者押注股市、大宗商品和欧元.