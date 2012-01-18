〔巴西金融〕央行周三料再降息50基点,保护经济免受欧债问题冲击

路透巴西利亚1月18日电---巴西央行周三有可能连续第四次降息50个基点,以保护本国脆弱的经济复苏免受欧债危机冲击.

这是巴西央行今年首次货币政策会议,会议决策料於2000GMT後公布.路透访问的31位分析师一致预期,利率将下调至10.50%.

巴西央行目前面临经济停滞与通胀高涨的难题.巴西经济增长在第三季陷入停滞,而2011年底通胀率高达6.5%,刚好处於央行目标区间的顶端,且为七年来最高的年末通胀率.

巴西央行自去年8月以来累计降息1.5个百分点.央行总裁Alexandre Tombini估计,即便放宽货币政策,物价同比涨幅也能从9月所达峰值缓慢回落.

目前为止,实际情况证明Tombini的看法正确.现在主要问题是巴西经济会否保持疲弱,从而允许利率进一步下调,还是说经济可能展现意外强劲复苏,能让宽松周期暂停.

"经济年初开局越好,央行继续降息的步伐就会越慢."Banco ABC Brasil的首席分析师Luis Otavio de Souza Leal表示.

"市场已经消化今年降息两次的预期,但会不会有第三次还是问号."

巴西利率为全球最高利率之一,该国总统迪尔玛·罗塞夫已把降低利率作为政府一大首要任务.巴西央行享有实际上的利率决策自主权,不过在总裁Tombini任下,央行亦与总统经济团队密切协调.(完)