更正:〔日本债市〕较长期公债下滑,因长债标售後买气欠佳且日股跳涨

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
周二的30年期公债标售吸引了强劲买需,但在券商难以找到买家後,20年期及30年期等超长天期券种开始出现卖压.
"昨天标售的30年期公债在次级市场卖得不是那麽好,"一位欧系经纪商交易员表示.
30年期公债收益率JP30YTN=JBTC一度上升1.5基点至1.935%,是三周以来最高.
日股跳涨逾1%,令债市受创,10年期日债期货2JGBv1一度低见142.49.成交量为逾一个月以来最大的24,828口.
日债期货在142.35附近有强力支撑,包括25日移动均线切入位142.38、一目均衡基准线切入位142.36和云区顶部142.33.
0721GMT 当日涨跌 上日
报价 (基点) 收市价
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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.125% +0.0 0.125%
五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.340% -0.5 0.345%
10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.965% +0.5 0.960%
20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.745% +0.5 1.740%
30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.925% +0.5 1.920%
10年期公债期货<0#JGB:> 142.55 -0.05 142.60
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注:公债期货涨跌为点数.
若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)
--编译 李爽/李婷仪;审校 白云/蔡美珍
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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