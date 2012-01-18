更正:〔日本债市〕较长期公债下滑,因长债标售後买气欠佳且日股跳涨

周二的30年期公债标售吸引了强劲买需,但在券商难以找到买家後,20年期及30年期等超长天期券种开始出现卖压.

"昨天标售的30年期公债在次级市场卖得不是那麽好,"一位欧系经纪商交易员表示.

30年期公债收益率JP30YTN=JBTC一度上升1.5基点至1.935%,是三周以来最高.

日股跳涨逾1%,令债市受创,10年期日债期货2JGBv1一度低见142.49.成交量为逾一个月以来最大的24,828口.

日债期货在142.35附近有强力支撑,包括25日移动均线切入位142.38、一目均衡基准线切入位142.36和云区顶部142.33.

0721GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.125% +0.0 0.125%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.340% -0.5 0.345%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.965% +0.5 0.960%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.745% +0.5 1.740%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.925% +0.5 1.920%

10年期公债期货<0#JGB:> 142.55 -0.05 142.60

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译 李爽/李婷仪;审校 白云/蔡美珍

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