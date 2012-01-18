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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 15:26 BJT

〔路透调查〕2012年马来西亚棕榈油期货均价料降至每吨3,000马币

路透吉隆坡1月18日电---周三公布的路透调查显示:

* 马来西亚棕榈油期货FCPOc32012年均价料为每吨3,000林吉特(马币),与7月调查预估持平

* 马来西亚棕榈油期货FCPOc32013年均价料为每吨3,000林吉特.(完)

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