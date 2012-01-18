〔日本股市〕收涨1%,因止损单触发後提振成交量触及四周高点(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增细节)
路透东京1月18日电---日股日经指数周三收升并创下近两周最高收盘位,交易员称午後交易中有大量程式交易提振股指.电线厂商类股是小型股中最受青睐的类股.
东京电力(9501.T)跳涨7.8%,在日本绩优股指数.TOPXC成分股中领涨,因该公司上日表示,企业用电费率平均将调涨17%.
日经指数.N225收涨1%至8,550.58,升破8,453点附近的25日移动均线.交易员认为这股涨势是因为日经股指期货的止损单被触发之後,引发技术上的空头回补.
东证股价指数.TOPX收涨0.5%至734.98.
电线和电缆制造商跑赢大盘,百分比涨幅居首.
Totoku Electric(5807.T)暴涨21.4%,其竞争对手SWCC Showa Holdings(5805.T)大涨11%,Oki Electric Cable Co Ltd(5815.T)扬升4.4%.
Investrust的首席执行官Hiroyuki Fukunaga表示,"投资者继续买入小盘股,当前我们观察是否涨势能传递至大盘股."
周三成交放量,主板23.6亿股易手,周二成交17.6亿股.
建筑类企业垫後,该板块在上日大涨3.1%之後下跌0.7%.
该板块年内迄今已经涨逾6%,而同期东证股价指数.TOPX大体持平.
日本桥梁(5912.T)延续近期涨势,上涨20.6%触及涨停.该股今年迄今涨幅已经超过268%.(完)
--编译 李春喜/田建华; 审校 高琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)