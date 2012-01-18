〔日本股市〕收涨1%,因止损单触发後提振成交量触及四周高点(更新版)

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路透东京1月18日电---日股日经指数周三收升并创下近两周最高收盘位,交易员称午後交易中有大量程式交易提振股指.电线厂商类股是小型股中最受青睐的类股.

东京电力(9501.T)跳涨7.8%,在日本绩优股指数.TOPXC成分股中领涨,因该公司上日表示,企业用电费率平均将调涨17%.

日经指数.N225收涨1%至8,550.58,升破8,453点附近的25日移动均线.交易员认为这股涨势是因为日经股指期货的止损单被触发之後,引发技术上的空头回补.

东证股价指数.TOPX收涨0.5%至734.98.

电线和电缆制造商跑赢大盘,百分比涨幅居首.

Totoku Electric(5807.T)暴涨21.4%,其竞争对手SWCC Showa Holdings(5805.T)大涨11%,Oki Electric Cable Co Ltd(5815.T)扬升4.4%.

Investrust的首席执行官Hiroyuki Fukunaga表示,"投资者继续买入小盘股,当前我们观察是否涨势能传递至大盘股."

周三成交放量,主板23.6亿股易手,周二成交17.6亿股.

建筑类企业垫後,该板块在上日大涨3.1%之後下跌0.7%.

该板块年内迄今已经涨逾6%,而同期东证股价指数.TOPX大体持平.

日本桥梁(5912.T)延续近期涨势,上涨20.6%触及涨停.该股今年迄今涨幅已经超过268%.(完)

--编译 李春喜/田建华; 审校 高琦

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