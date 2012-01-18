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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 15:33 BJT

〔印尼评级〕穆迪印尼主权评级上调至'BAA3',评级展望稳定

路透1月18日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)将印尼主权评级上调至'BAA3',评级展望稳定.(完)

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