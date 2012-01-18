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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 15:42 BJT

〔金属期市〕期铜持稳,投资者关注中国较长期需求

路透吉隆坡1月18日电---期铜周三持稳,上日曾飙涨至逾两个月来的最高.投资者看淡中国楼市放缓的影响,押注大宗商品需求今年稍晚或会反弹.

0715GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3几无变动,报每吨8,201美元.本周价格累计攀升2.5%.

上海期货交易所主力4月期铜合约SCFc3下滑0.8%,报每吨59,450元人民币(9,400美元).

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