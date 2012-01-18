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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 15:57 BJT

〔标题新闻〕萨博母公司瑞典汽车(Swan)高层对公司融资问题意见不合,数名董事辞职

瑞典汽车(Swedish Automobile, Swan)

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