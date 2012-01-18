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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 15:40 BJT

〔新兴汇市〕韩元与马币突破技术阻力位,多数亚洲货币上涨

路透新加坡1月18日电---韩元与马币(林吉特)周三突破技术阻力位,领涨多数新兴亚币,因主要经济体发布了利好经济数据,以及西班牙公债标售成功,缓解了围绕欧债危机和全球经济放缓的担忧.

资金不断流入部分亚洲国家的资产,推动韩元与印度卢比等货币上涨.印度卢比触及两个月高点.

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