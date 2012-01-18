〔中国债市〕人民币利率互换升势不改,资金利率续跳涨致曲线倒挂更显严重

路透北京1月18日电---中国人民币利率互换(IRS)周三升势不改,中短端体现更加明显些,进而致曲线倒挂情况更显严重.市场人士表示,央行屡屡逆回购施援手,更加凸显了市场流动性困顿的窘境;资金利率跳涨连连,带动IRS中短端利率连续上移.

"今天IRS两年以下(利率)继续往上走,fixing(回购定盘利率)很高,货币市场变紧的预期也在."上海一外资银行交易员称.

上海另一大型银行交易员亦表示,今日IRS曲线倒挂情况更加严重,显示未来下调存款准备金率的空间很大.

上述外资行交易员也预计,节後随着假期提现资金的回流,IRS利率或下调;但可以下调至何种程度,要视央行脸色而定.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三续跳涨.巨量的现金提取压力,令货币市场人士的神经持续处於绷紧状态,惜拆心态谨慎令资金面更显紧张.有机构盼望央行今日再次逆回购出手相助,央行亦未有辜负众望.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.7067/3.8333 3.0664/3.1636 2.9171/3.0114 2.9971/3.0943 2.9280/3.2640

周二 3.6133/3.7550 3.0314/3.1257 2.8914/2.9857 2.9814/3.0757 2.9120/3.2480

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变动+0.0934/+0.0783 +0.0350/+0.0379 +0.0257/+0.0257 +0.0157/+0.0186 +0.0160/+0.0160

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年12月人民币IRS成交的名义本金总额为2,230.58亿元人民币,较11月的1,693.38亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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