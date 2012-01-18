〔香港个股〕惠理集团中国战略再布局,洽购一中国基金公司股权--消息(更新版)

(新增更多评论和背景)

* 惠理洽购比联所持金元比联股权--消息

* 业内人士估计以注册资本面值为转让参考

* 双方各取所需,惠理中国战略再布一子

路透上海1月18日电---两位消息人士透露,香港惠理集团(0806.HK)正洽谈收购比利时联合金融集团(KBC)(KBC.BR)在中国的合资基金公司股权,即金元比联基金49%的股权,双方已大致接近达成协议.

此项收购若最终达成,双方将在去年比联台湾公司股权收购案的基础上再续前缘;并且各取所需:比联的亚洲瘦身战略得以落实,而惠理集团则得以借机进军规模逾2万亿元人民币的公募基金市场,为其中国战略再布一子.

"双方已谈得比较深入,但还没有最终敲定."一位消息人士表示.

不过消息人士均未透露该项交易具体价值等细节.

惠理集团谢绝对此事评论,而金元比联相关人士无法联络到发表评论.

作为收购标的的金元比联基金公司,近年来其资产规模不断缩水,已由五年前的50亿元人民币缩至近10亿元.好买基金统计数据显示,去年底,金元比联的管理基金数量达七只,但资产管理规模仅9.7亿元,在国内60多家基金公司中排名倒数第四.

上海一基金咨询机构人士指出,由於金元比联的资产管理规模太小,其股权转让价格无法用业内常用的价格与资产管理规模之比(P/AUM比率)指标来估算,此前的股权转让,P/AUM比率一般可达到7-10%.而金元比联的49%股权估计只能以注册资本面值为转让参考依据,即7,350万元左右.

作为亚洲一家领先的资产管理公司,惠理目前管理资产规模达70亿美元左右.公司将大中华地区作为核心策略性市场,一直在寻找机会扩大在大陆的市场占有率.此前其与云南省工业投资控股集团在云南昆明合资成立一家私募基金公司;去年9月惠理集团旗下耀星资本宣布在四川省成立一家小额贷款合资公司.

惠理在去年8月底公布的中期报告中提到,公司已与一些潜在合作夥伴洽谈,计划在中国大陆建立一家基金管理公司,但当时尚未确定最终合作夥伴,而且估计最终审批程序亦需要一段时间.

去年初,比联集团就开始寻找买家接手其在中国及台湾的基金合资公司股权,作为其应对全球金融危机而作出的瘦身战略的一部分.4月份,惠理集团宣布收购比联在台湾康和比联投信的55.46%股份,後者是比联与康和证券(6016.TWO)合资成立的基金公司.

成立四年多的金元比联基金公司,注册资本1.5亿元,首都机场集团旗下的金元证券持有51%股份,比联集团旗下比利时联合资产管理公司持有余下的49%股份(完)