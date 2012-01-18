《Wasik专栏》2012年投资的五个理由

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik 编译 隋芬

路透1月17日电---今年你若想乐观看待投资(乐观的理由非常之多),需要先了解一下经济现状的两种不同情景.

一种情景是反弹中的美国经济:企业获利稳健、制造业成长、招聘活动略增且全球需求持续;另一种情景是步履蹒跚的欧元区、中国经济可能放缓,以及持续惨淡的美国楼市.

你会选择相信哪个版本?我不愿去预测哪种将占据主导,因为两种情形均会不同程度地上演.欧元区多国上周被调降评级,定会继续在市场造成反响,因此若你对欧洲债券与股票曝险过度,那就减仓.总之,你要更新资产组合,使之能抓住增长与收益主题,同时削减风险.

请谨记,我的观察结论并未预测,而且是基於我的动态景气趋势策略得出.形势瞬息万变,你需要知道在一个持续动荡的市场上自己能够承受得了多少亏损.

以下是几个值得注意的趋势:

1.楼市

楼市仍将处於困境,但有重新活跃的可能.房地产市场预测机构LMM的主管Ingo Winzer在全国经济展望一文中对总体形势表示乐观,但也未预计美国楼市反弹(www.localmarketmonitor.com/).他写道,"目前有明确证据显示,持续的经济复苏已经展开,不过楼市在明年之前都不会从中大幅受益."

他指出几方面难处,包括亚特兰大等数个城市的经济状况不佳.假如白宫、美联储和银行愿对资不抵债或已被止赎的房主提供广泛再融资或房贷减记,局面可能会有改观.抵押贷款利率仍处在几代人以来的低点.

2.股市出现买入讯号

据研究机构Leuthold的最新简报,其对道氏理论指标的解读显示了"对其主要趋势指数新的看涨观点"(www.leutholdfunds.com/).但别买去年领涨行业的股票.根据Leuthold的策略,买入2011年表现第二好的股票:消费必须品类股.

如果美国保持复苏态势,这种策略是合理的.从1991至2011年,Leuthold称其策略所获的年回报率为13.4%,高於标普500指数同期8.8%的回报率.可供考虑的一些上市交易基金(ETF)包括Vanguard Consumer Staples(VDC.P)和SPDR Consumer Staples Select(XLP.P).

3.大公司股票的回报

若反弹拥有充分根据,你会愿意手持高派息的绩优蓝筹股.标准普尔的Marketscope报告称,"在成长板块内,我们认为,相比中小型股,波动性较小的大型成长股更可能受益於全球经济的改善."SPDR S&P 500 Growth ETF(SPYG.P)就是一个不错的入手选择.

4.些许通胀是有益的

Pension Partners的基金经理Michael Gayed说,他感到乐观就是因为"今年年初显示出通胀预期回归的迹象,而这种环境对股市是有利的."些许的通胀有助於股票,但对整体通胀形势不能掉以轻心,通胀会损及债券.

5.关注能源与大宗商品价格

如果你想采用宏大的全球视角,经济增长的恢复会引发更多对能源、农产品和金属的买盘.交易员Dennis Gartman写道,经济复苏有利於谷物、大豆、棉花以及石油(cloud.thegartmanletter.com/).1月12日他在芝加哥高管俱乐部上表示看空欧元,并坚称"美元仍将是全球储备货币".Powershares DB商品指数追踪基金(DBC.P)就是一个曝险范围较广且能对冲通胀的品种.

不过,任何年度展望都会遇到一些未知情形.美国将举行总统大选,国会仍未结束债务上限与减赤之争,而且现在仍不清楚欧洲经济放缓是否会、或者说会如何影响到美国与中国经济.伊朗政府也在威胁要封锁中东石油的输出要道霍尔木兹海峡.

如果你能忽视主要动态(我建议你这样),把重点放在投资组合的风险控制上.留意自己对欧美股债与大宗商品的敞口.你的投资能让你免受又一场市场崩溃的拖累吗?如果是这样,那预测就无关紧要了,因为你将无需每天紧盯市场.预测与预先准备并不是一回事.(完)